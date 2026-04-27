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Pescara, presentata piattaforma sindacale per primo contratto regionale settore artigiano meccanica

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Questa mattina a Pescara è stata presentata la piattaforma sindacale per il primo Contratto integrativo regionale di lavoro (Cirl) delle aziende artigiane dell’area meccanica, dalle segreterie regionali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil Abruzzo.

L’iniziativa è stata salutata come un passo storico nel settore artigiano dell’area meccanica, significando la prima volta che si avvia una contrattazione regionale integrativa di questo tipo. L’obiettivo principale è ridurre il divario esistente rispetto al settore industriale, offrendo nuove opportunità di maggiore redditività e migliori condizioni economiche per i lavoratori dell’artigianato.

La piattaforma coinvolge oltre 1.100 imprese e più di 5.000 lavoratori nella regione Abruzzo, includendo settori come il metalmeccanico, l’installazione di impianti, gli orafi, gli argentieri, gli odontotecnici e il restauro dei beni culturali.

Tra i punti qualificanti della piattaforma troviamo il rafforzamento delle relazioni sindacali, lo sviluppo della formazione continua, maggior tutela sulla salute e sicurezza sul lavoro, il contrasto a violenze e discriminazioni di genere, il potenziamento del welfare contrattuale e strumenti di conciliazione vita-lavoro, miglioramenti economici tra cui l’introduzione dell’Elemento economico regionale (Eer) fino al 2,5% dei minimi contrattuali entro il 2028, e nuovi diritti sociali come permessi aggiuntivi per la cura familiare e misure a sostegno della genitorialità.

Le organizzazioni sindacali hanno sottolineato che la piattaforma rappresenta una proposta equilibrata e innovativa, mirata a migliorare le condizioni di lavoro, sostenere la competitività delle imprese artigiane e valorizzare il ruolo della contrattazione territoriale. Il periodo di validità proposto per la piattaforma è dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2029.

La piattaforma è stata inviata alle controparti datoriali regionali CNA, Confartigianato, Casartigiani e CLAAI, per avviare le fasi di presentazione con l’obiettivo di costruire un confronto con le associazioni datoriali e giungere alla definizione di un accordo che risponda alle esigenze del settore e contribuisca allo sviluppo economico e sociale del territorio.

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