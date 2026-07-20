Pescara, presentati i primi 46 beneficiari dei T.i.n.A. per tirocini di inclusione urbanistica

Presteranno servizio in centro e in periferia, ma anche nei parchi e nei cimiteri della città di Pescara i primi 46 beneficiari dei progetti T.i.n.A. (Tirocinio Inclusivo Abruzzo) del Comune, riservati ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione o con ISEE fino a 10.140 €. Nello specifico, 43 di loro sono stati destinati a Pescara Multiservice e tre a Ambiente spa.

I beneficiari si occuperanno della cura, della pulizia e del decoro urbano di parchi, cimiteri, aree verdi, impianti sportivi e aree di parcheggio, oltre alla vigilanza visiva all’interno di cimiteri, aree verdi e spazi pubblici. L’annuncio è stato dato con un comunicato stampa diffuso dal Comune di Pescara in previsione della conferenza stampa che si terrà domani, martedì 21 luglio, alle ore 11:30 nella Sala Giunta del Comune.

Durante l’evento saranno presenti il sindaco Carlo Masci, l’assessore Adelchi Sulpizio e la dirigente Roberta Pellegrino, insieme ai rappresentanti della società Pescara Multiservice. Inoltre, la stampa è stata invitata a partecipare per conoscere da vicino i dettagli di questi progetti e le future attività dei beneficiari.

La creazione di questi tirocini inclusivi rappresenta un’importante opportunità per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione e per coloro con un basso ISEE, offrendo loro la possibilità di contribuire attivamente al miglioramento della città e di acquisire nuove competenze lavorative.