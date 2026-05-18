Pescara, presentati i primi eventi dell’estate 2026: musica, spettacolo e cultura per una città in crescita.

Il Comune di Pescara ha presentato i primi eventi dell’estate 2026, che si svolgeranno da fine maggio a metà settembre. L’assessore agli Eventi, Alfredo Cremonese, ha dichiarato che gli eventi rappresentano uno dei motori principali di crescita turistica, economica e culturale della città.

Secondo i dati forniti, nel 2019 Pescara contava 272mila presenze turistiche, mentre nel 2025 il numero è cresciuto a 743mila. Questo aumento significativo è attribuito alla strategia dell’amministrazione comunale, che ha deciso di investire fortemente nei grandi eventi, nella musica, nello spettacolo, nello sport e nella cultura.

Durante una conferenza stampa, sono stati presentati i primi appuntamenti estivi, inclusa la proiezione del video promozionale per il concerto di Tommaso Paradiso il prossimo 16 luglio allo Stadio del Mare, con ingresso gratuito. Il video, realizzato da Francesca Clivio e Giacomo Serafini, ha coinvolto numerosi bambini che hanno interpretato un passaggio del brano “I romantici” di Tommaso Paradiso, con l’accompagnamento dal vivo della band “Disco Machine”.

L’assessore alle Pari Opportunità, Zaira Zamparelli, e il consigliere comunale Loris Mazzioli erano presenti all’evento insieme a Cremonese. Tra i primi appuntamenti estivi gratuiti ci sarà Cartoons on the Bay, che si terrà dal 27 al 30 maggio e vedrà esibizioni di artisti di rilievo nazionale. In particolare, il 29 maggio si esibiranno Carl Brave ed Ema Stokholma, mentre il 30 maggio Cristina D’Avena e GemBoy canteranno le sigle dei cartoni animati.

Altri eventi inclusi nella programmazione sono “Buongiorno Pescara – Cream” il 7 giugno, la Festa di inizio Estate con il dj set di EDMEA il 21 giugno, due giornate di musica e spettacolo con Radio Kiss Kiss il 10 e 11 luglio, e La Notte dei Serpenti il 25 luglio. Cremonese ha anticipato che la città ospiterà una produzione cinematografica con attori come Marco Bocci e Laura Chiatti.

L’assessore ha concluso sottolineando che Pescara continua a crescere e ad aumentare la sua visibilità a livello nazionale grazie alla promozione del territorio e al lavoro costante dell’amministrazione comunale.