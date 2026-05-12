Pescara, presentati i Tornei nazionali di Calcio Balilla e Freccette al PalaElettra

Domani, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 11:00, presso l’ufficio dell’assessore Massimiliano Pignoli, situato al piano terra del palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei Tornei nazionali di Calcio Balilla e Freccette.

Gli eventi sportivi sono programmati per il weekend del 16 e 17 maggio al PalaElettra di Pescara e saranno presentati dagli assessori Massimiliano Pignoli e Patrizia Martelli insieme agli organizzatori Nunzio Di Pasquale e Simone Rossoni.

La stampa è stata ufficialmente invitata a partecipare all’incontro, durante il quale saranno svelati tutti i dettagli relativi ai tornei e alle modalità di partecipazione.

Si tratta di appuntamenti di grande importanza per gli appassionati di Calcio Balilla e Freccette, che avranno l’opportunità di assistere a competizioni di alto livello e di confrontarsi con i migliori giocatori provenienti da diverse parti d’Italia.

L’assessore Pignoli ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di ospitare questi tornei nazionali nella nostra regione e siamo certi che saranno un’occasione unica per promuovere lo sport e per coinvolgere appassionati e curiosi”.

Gli organizzatori si sono detti entusiasti di poter finalmente dare il via alle competizioni dopo mesi di preparativi e sono pronti a garantire un’esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti e agli spettatori.

Non resta che attendere con trepidazione l’inizio dei Tornei nazionali di Calcio Balilla e Freccette e seguire da vicino tutti gli aggiornamenti che verranno forniti durante la conferenza stampa di domani.