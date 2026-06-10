Pescara: Presentato a Cosma il libro “Con gli occhi dei familiari” sulle sfide della salute mentale

Nella sede di Cosma (Coordinamento salute mentale Abruzzo) a Pescara è stato presentato il libro “Con gli occhi dei familiari” di Paolo Giovanazzi e Sandra Villano, pubblicato da Erickson editore. L’evento, inserito nel progetto “Superiamo le barriere” con il contributo della Fondazione Pescarabruzzo, ha suscitato grande interesse e partecipazione da parte del pubblico.

Durante l’incontro moderato dal giornalista Paolo Di Vincenzo, gli autori hanno sottolineato l’importanza di abbattere lo stigma legato al disagio psichico, rivolto sia agli utenti dei servizi di salute mentale che ai loro familiari. Paolo Giovanazzi ha spiegato che “mettere la faccia” e organizzare eventi come quello di Pescara sono fondamentali per sensibilizzare le persone e favorire un atteggiamento meno timoroso verso la malattia mentale.

Sandra Villano ha evidenziato l’importanza della psicoeducazione come strumento per supportare i familiari, riducendo lo stress all’interno del nucleo familiare e migliorando la comunicazione. Gli autori, entrambi familiari di persone affette da disturbi mentali, hanno condiviso la propria esperienza e conoscenza approfondita sull’argomento.

Il libro, diviso in tre capitoli, affronta il percorso del familiare caregiver, racconta storie di familiari e fornisce strumenti per rafforzare la consapevolezza. Particolarmente significativo è il capitolo dedicato allo stigma e al ruolo della società nel trattamento delle persone con disturbi mentali, con indicazioni concrete per affrontare questa sfida.

Le storie di familiari raccontate nel libro sono emozionanti e toccanti, offrendo spunti di riflessione sulla condizione dei malati e di chi li assiste quotidianamente. Le pagine conclusive del volume forniscono strumenti pratici, riferimenti legislativi e linee guida utili per chi si trova a vivere da vicino la malattia mentale.

“Con gli occhi dei familiari” si presenta come un’opera completa e preziosa, capace di sensibilizzare il pubblico e offrire risorse concrete per affrontare le sfide legate ai disturbi mentali.