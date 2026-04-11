- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Aprile 11, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPescara, Presentato con successo il libro di Mirko Mascioli “la felicità dopo...
Eventi e Cultura

Pescara, Presentato con successo il libro di Mirko Mascioli “la felicità dopo la sofferenza” e “Occhi Azzurri” presso la biblioteca comunale

- Spazio Pubblicitario 02 -

Ieri, presso la biblioteca comunale in via Gennaro Sardi 23 (sede INPS), si è tenuta la presentazione del libro “La felicità dopo la sofferenza” di Mirko Mascioli, noto volto di numerosi programmi Rai. Durante l’evento è stato proiettato anche il cortometraggio “Occhi Azzurri”, ispirato a una storia vera di femminicidio, che ha suscitato grande interesse tra il pubblico presente.

Il libro di Mascioli raccoglie una serie di storie vere che narrano percorsi di caduta e rinascita. Si tratta di ritratti intimi di persone che hanno vissuto situazioni di violenza domestica, abusi nell’infanzia, malattie come la sclerosi multipla, bullismo, separazioni, amori, famiglie e che sono riuscite a trasformare il dolore in impegno.

L’evento è stato organizzato dalla psicologa Rona Musti, che è stata relatrice insieme alla responsabile della biblioteca Capograssi, Laura Florani, e ha visto la partecipazione dell’autore Mirko Mascioli e di Roberta Salvati. Durante quasi un’ora di incontro, numerosi presenti hanno potuto ascoltare e interagire con gli ospiti.

Alla fine della presentazione, Mascioli ha concesso autografi e si è lasciato fotografare con i presenti. Un momento di grande partecipazione che ha evidenziato l’importanza dei temi trattati nel libro e nel cortometraggio.

Per maggiori informazioni riguardo alla presentazione del libro e del cortometraggio, è possibile visionare il video dell’evento al seguente link: https://youtu.be/XAFxs3iJLbw?is=gPYXtviddiNZQJLJ.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it