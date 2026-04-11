Pescara, Presentato con successo il libro di Mirko Mascioli “la felicità dopo la sofferenza” e “Occhi Azzurri” presso la biblioteca comunale

Ieri, presso la biblioteca comunale in via Gennaro Sardi 23 (sede INPS), si è tenuta la presentazione del libro “La felicità dopo la sofferenza” di Mirko Mascioli, noto volto di numerosi programmi Rai. Durante l’evento è stato proiettato anche il cortometraggio “Occhi Azzurri”, ispirato a una storia vera di femminicidio, che ha suscitato grande interesse tra il pubblico presente.

Il libro di Mascioli raccoglie una serie di storie vere che narrano percorsi di caduta e rinascita. Si tratta di ritratti intimi di persone che hanno vissuto situazioni di violenza domestica, abusi nell’infanzia, malattie come la sclerosi multipla, bullismo, separazioni, amori, famiglie e che sono riuscite a trasformare il dolore in impegno.

L’evento è stato organizzato dalla psicologa Rona Musti, che è stata relatrice insieme alla responsabile della biblioteca Capograssi, Laura Florani, e ha visto la partecipazione dell’autore Mirko Mascioli e di Roberta Salvati. Durante quasi un’ora di incontro, numerosi presenti hanno potuto ascoltare e interagire con gli ospiti.

Alla fine della presentazione, Mascioli ha concesso autografi e si è lasciato fotografare con i presenti. Un momento di grande partecipazione che ha evidenziato l’importanza dei temi trattati nel libro e nel cortometraggio.

Per maggiori informazioni riguardo alla presentazione del libro e del cortometraggio, è possibile visionare il video dell’evento al seguente link: https://youtu.be/XAFxs3iJLbw?is=gPYXtviddiNZQJLJ.