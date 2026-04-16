Pescara: Presentato “Corea Vissuta” di Hendrik Hwang – Un viaggio tra incanto, ossessione e detox nella cultura coreana

La casa editrice Drakon Edizioni ha annunciato il debutto internazionale del volume “Corea Vissuta: Incanto Ossessione Detox” di Hendrik Hwang, presentato presso la Mondadori di Pescara (via Milano).

Il libro rappresenta un importante traguardo per la casa editrice di Nicolina Galassi, che introduce autori internazionali nella propria proposta editoriale. L’opera offre un’indagine approfondita sulla Corea del Sud, un Paese affascinante ma caratterizzato da complesse dinamiche sociali. Hendrik Hwang guida il lettore attraverso tre fasi fondamentali: l’incanto di una terra ricca di bellezza, l’ossessione per il successo e l’estetica della vita frenetica di Seoul, e infine la necessità del “detox”, come ritorno all’essenziale e alla salute mentale.

La presentazione ufficiale dell’opera si terrà sabato 18 aprile alle ore 18:30, durante la quale l’autore dialogherà con la giornalista Alessandra Renzetti. Questo evento rappresenta un momento significativo per l’attività editoriale di Nicolina Galassi, che invita il pubblico a esplorare le complessità di una cultura sempre più influente. A tal proposito, la presentazione di “Corea Vissuta” offre una riflessione attuale sulle contraddizioni di una nazione in costante equilibrio tra progresso tecnologico e radici spirituali.

La presenza di autori internazionali nella proposta editoriale della Drakon Edizioni rappresenta un passo importante verso una maggiore apertura globale, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire la cultura e le sfide della Corea del Sud. Per ulteriori informazioni sull’evento, è possibile contattare la giornalista Alessandra Renzetti al numero 366.3545040.