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Eventi e Cultura

Pescara, presentato il bando di gara europeo per l’ampliamento del Conservatorio Luisa d’Annunzio: lavori da 11,5 milioni di euro

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È stato presentato il bando di gara europeo per la realizzazione dei lavori di ampliamento del Conservatorio Luisa d’Annunzio di Pescara. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 11.518.849,12 euro e la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 5 giugno prossimo.

Il sindaco Carlo Masci, insieme al presidente del Conservatorio Guglielmo Lancasteri, la direttrice Roberta De Nicola, il dirigente del settore Lavori Pubblici Giuliano Rossi e la dirigente del settore Gare Gabriella Pollio, hanno illustrato i dettagli del bando durante una conferenza stampa.

Le imprese che parteciperanno alla gara dovranno appartenere alle categorie OG1 Classifica VI e OG11 Classifica III, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere di rilevanza e complessità. Tra i criteri di valutazione previsti ci sono aspetti tecnici legati all’efficientamento energetico e al miglioramento degli spazi, uniti a elementi territoriali legati alla provincia di Pescara o all’Abruzzo.

Il progetto prevede la ristrutturazione, demolizione selettiva e ampliamento dell’ex scuola media Muzii, trasformando l’area in un nuovo Distretto della Musica con un auditorium da 500 posti, un’audioteca e biblioteca multimediale, aule e spazi didattici, un hub musicale e uffici, insieme a spazi pubblici esterni.

Il sindaco Masci ha dichiarato: “Questo bando è di grande importanza per la crescita di Pescara. Abbiamo inserito premialità per le ditte pescaresi e stiamo puntando sempre più sull’investimento nella cultura e nella musica per far crescere la città”.

Il presidente Lancasteri ha sottolineato l’importanza della gara europea per premiare la qualità dei lavori, che porteranno benefici sia alla città di Pescara che alle persone legate al Conservatorio.

La direttrice De Nicola si è detta emozionata all’idea che l’Amministrazione abbia voluto investire tanto nella cultura e nella musica, cambiando il volto della città per i prossimi 100 anni.

Il dirigente Rossi ha spiegato che la commissione valuterà le offerte tecniche il 9 giugno, per poi passare ai controlli amministrativi direttamente con la ditta vincitrice, riducendo i tempi di verifica.

La dirigente Pollio ha evidenziato l’importanza di agire velocemente per realizzare un’opera così strategica, sfruttando l’inversione procedurale prevista dalla legge per accorciare i tempi di avvio del cantiere.

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