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Eventi e Cultura

Pescara, presentato il calendario “Cultura al sole” negli stabilimenti balneari: appuntamenti dal 10 luglio al 10 settembre

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“Cultura al sole”: presentazione del calendario di appuntamenti negli stabilimenti balneari di Pescara

Mercoledì 8 luglio, alle ore 10, nella sala Giunta del Comune di Pescara, si terrà la conferenza stampa di presentazione del ciclo di appuntamenti “Cultura al sole”, in programma dal 10 luglio al 10 settembre negli stabilimenti balneari della città adriatica. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con l’associazione Magnolia Sport & Cultura, vedrà la partecipazione del sindaco Carlo Masci, dell’assessore Maria Rita Carota, dei rappresentanti dell’associazione e delle altre realtà coinvolte, nonché degli stabilimenti che hanno aderito.

Il calendario degli eventi prevede una serie di appuntamenti culturali, artistici e di intrattenimento lungo la riva del mare, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e promuovere la cultura in un contesto suggestivo e estivo. Saranno presentate le varie iniziative previste, con spettacoli teatrali, concerti, mostre d’arte, proiezioni cinematografiche e tanto altro.

La stampa è invitata a partecipare all’evento per conoscere in anteprima tutti i dettagli e le novità di “Cultura al sole”. Un’occasione per scoprire il ricco programma di eventi che animeranno Pescara durante i mesi estivi, offrendo ai cittadini e ai turisti momenti di svago e di cultura in riva al mare.

Pescara si prepara quindi ad accogliere un’estate all’insegna della cultura e dell’intrattenimento, con un calendario di appuntamenti che promette di soddisfare i gusti di tutti. Un’occasione da non perdere per vivere la bellezza della città adriatica in un’atmosfera di festa e di condivisione.

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