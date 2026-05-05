Pescara: Presentato il “Festival della Transumanza” per valorizzare le tradizioni locali

Domani, mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 10:00, nella sala Giunta del Comune di Pescara, verrà presentato il “Festival della Transumanza” – Tradizioni e storie delle migrazioni stagionali delle greggi nella città di d’Annunzio.

All’appuntamento con i giornalisti parteciperanno il sindaco di Pescara, Carlo Masci, l’assessore alla Cultura del Comune di Pescara, Maria Rita Carota, in collegamento da remoto, il Presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo, Lorenzo Sospiri e Antonio Corrado, Coordinatore Italia Rete Faro Transumanza. La stampa è invitata a partecipare.

Il “Festival della Transumanza”, che si svolgerà nella città di Pescara, avrà l’obiettivo di celebrare le tradizioni e le storie legate alle migrazioni stagionali delle greggi. Un evento che mira a valorizzare e promuovere questa pratica antica che ancora oggi continua ad essere parte integrante della cultura del territorio.

Durante la conferenza stampa di presentazione, saranno approfonditi i dettagli dell’evento e saranno fornite tutte le informazioni necessarie riguardo alle attività e agli appuntamenti previsti. Saranno inoltre presenti le istituzioni locali e regionali, dimostrando l’interesse e il sostegno per questa iniziativa culturale di grande rilievo.

L’invito è rivolto a tutti coloro che sono interessati a scoprire e approfondire le tradizioni legate alla transumanza, un patrimonio storico e culturale che merita di essere preservato e valorizzato. Un’occasione unica per immergersi nella storia e nelle tradizioni legate al territorio abruzzese, attraverso un evento che promette di offrire spettacoli, mostre, degustazioni e molto altro ancora.