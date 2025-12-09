- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 9, 2025
Eventi e Cultura

Pescara, presentato il libro di poesie di Assunta Di Basilico il 15 dicembre

Pescara – Lunedì 15 dicembre alle 19, l’Associazione Minuetto di Pescara ospiterà la presentazione del libro di poesie di Assunta Di Basilico intitolato “Oltre la voce l’essere. Il respiro della fenice”, pubblicato dalle edizioni Sigraf di Pescara. Il critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone, che introdurrà l’evento, ha spiegato che “la parola poetica, il momento gnoseologico, l’analisi psicologica, l’introspezione e l’estroiettazione delle emozioni sono la cifra stilistica di questa prova letteraria di Assunta Di Basilico”. Pasqualone ha anche sottolineato come questa opera vada “oltre la voce, per dire l’essere, in un tempo di complicate esperienze esistenziali e storiche”. L’autrice, Assunta Di Basilico, ha descritto il suo libro come una silloge di “riflessioni poetiche” che raccontano “diverse storie emozionali, nate dai miei vissuti, dagli incontri, dalle esperienze che hanno attraversato la mia vita professionale e umana. Ogni riflessione è un frammento di verità, un momento di consapevolezza, un dialogo tra mente, cuore e anima”. Assunta Di Basilico ha dedicato la sua vita alla formazione, conseguendo una laurea magistrale in Psicologia e Pedagogia e specializzandosi in Musicoterapia, Tecniche Olistiche, Mediazione Familiare e Scolastica. È attualmente docente di canto e recitazione e si occupa di percorsi di crescita personale e di gruppo. La poetessa ha lavorato con bambini, adolescenti e adulti in difficoltà, utilizzando musica, teatro e scrittura come strumenti terapeutici, contribuendo a risolvere conflitti e migliorare la comunicazione nei contesti familiari e scolastici. La sua passione per l’educazione e il benessere di queste fasce della popolazione è evidente nel suo costante impegno di supporto e aiuto. L’evento di presentazione del libro si preannuncia come un’importante opportunità per scoprire l’approccio innovativo e emotivo di Di Basilico nella scrittura e nell’arte.

