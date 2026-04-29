Pescara: presentato “Il Notturno”, il nuovo bimestrale dei giovani di Gioventù nazionale

È stato presentato questa mattina “Il Notturno”, il nuovo periodico bimestrale ideato e realizzato da un gruppo di giovani pescaresi con l’obiettivo di raccontare il territorio e l’attualità attraverso articoli, interviste, reportage e approfondimenti. Il direttore responsabile è Gianluca Buccella, già alla guida del periodico Lacerba. La conferenza stampa è stata convocata dal consigliere Leonardo D’Addazio, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Questo progetto dimostra quanto i giovani abbiano voglia di mettersi in gioco. Puntare sulla carta stampata oggi è una scelta coraggiosa e identitaria. Il nome ‘Il Notturno’ richiama d’Annunzio e la storia di Pescara, e non è casuale nemmeno la data scelta per la presentazione, nella ricorrenza di Sergio Ramelli.”

Buccella ha espresso apprezzamento per il lavoro della redazione: “Questi ragazzi sono preparati, motivati e con una grande voglia di fare. Il cartaceo resta uno strumento fondamentale per approfondire e per educare alla lettura critica”. La redazione è composta da Niccolò Maselli, Mattia Cipriani, Alessandro Amico, Irene Pacifico, Alfredo De Felice, Barbara Di Mascio, Filippo Milito e Alessandro Smarrelli, che affronteranno temi di politica, attualità, università, scuola, cultura e sport. La prima copia del bimestrale sarà disponibile da domani e verrà distribuita nelle università abruzzesi, nelle attività commerciali e nelle edicole.

Nel corso della presentazione, Maselli ha dichiarato: “In un’epoca dominata dall’online, il cartaceo resta uno spazio autentico, che permette di fermarsi e riflettere.” A seguire, Cipriani ha aggiunto: “Siamo entusiasti e pronti a una distribuzione capillare. Vogliamo che questo giornale arrivi davvero ai giovani e parli la loro lingua”.

La presentazione di “Il Notturno” è avvenuta oggi a Pescara, in un clima di entusiasmo e voglia di fare da parte dei giovani che sono alla base di questa nuova iniziativa editoriale. Con un nome che richiama la storia di d’Annunzio e Pescara, il periodico si propone di offrire un nuovo spazio per la narrazione del territorio e dell’attualità, attraverso articoli, interviste, reportage e approfondimenti.

Il direttore responsabile del bimestrale, Gianluca Buccella, ha lodato il lavoro della redazione, composta da giovani preparati e motivati, pronti ad affrontare temi di politica, attualità, università, scuola, cultura e sport. La prima copia sarà disponibile da domani e verrà distribuita nelle università abruzzesi, nelle attività commerciali e nelle edicole, con l’obiettivo di raggiungere un vasto pubblico giovanile.

L’iniziativa è stata sottolineata dal consigliere Leonardo D’Addazio, che ha elogiato la scelta coraggiosa e identitaria di puntare sulla carta stampata. La presentazione è avvenuta in una data simbolica, la ricorrenza di Sergio Ramelli, a sottolineare il legame con la storia e la tradizione della città.

Maselli e Cipriani, due membri della redazione, hanno espresso la loro convinzione nell’importanza del supporto cartaceo in un’epoca dominata dall’online, sottolineando la volontà di far arrivare il giornale ai giovani e di parlare il loro linguaggio. Con “Il Notturno”, i ragazzi di Gioventù Nazionale dimostrano di avere voglia di mettersi in gioco e di offrire un’opportunità di approfondimento e riflessione attraverso la lettura critica.