Pescara, presentato il progetto “Corti in Movimento – Scopri la meraviglia della tua Città” con il patrocinio del Parlamento europeo

Il Comune di Pescara e l’Associazione Settimo Senso presenteranno il progetto culturale e audiovisivo “Corti in Movimento – Scopri la meraviglia della tua Città” in una conferenza stampa che si terrà lunedì 1° giugno alle ore 10 presso la sala Giunta del Comune di Pescara.

Il progetto, che si concentra sull’uso del linguaggio del cortometraggio come strumento di valorizzazione urbana e di partecipazione giovanile, è stato insignito dell’Alto Patrocinio del Parlamento europeo.

Durante l’incontro con i giornalisti, saranno forniti dettagli sul progetto, sulla serata finale del 4 giugno all’Auditorium Flaiano e sulla successiva masterclass autunnale. Interverranno il sindaco Carlo Masci, l’Assessore comunale agli Eventi Alfredo Cremonese e la Direttore generale dell’Associazione Settimo Senso Arianna Di Tomasso.

La conferenza stampa è aperta alla stampa che è invitata a partecipare all’evento.

La presentazione del progetto “Corti in Movimento – Scopri la meraviglia della tua Città” rappresenta un’importante iniziativa volta a valorizzare il territorio e coinvolgere i giovani nella promozione culturale e artistica della città.