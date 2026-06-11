Pescara, presentato il progetto del nuovo canile a Spoltore: conferenza stampa con sindaci e assessore alla Tutela del Mondo Animale

Domani, venerdì 12 giugno 2026, alle ore 10:15, verrà presentato in dettaglio il progetto esecutivo del nuovo canile che sorgerà nel territorio di Spoltore. L’appuntamento è fissato nella sala Giunta e vedrà la presenza del sindaco di Pescara, Carlo Masci, del sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, dell’assessore comunale di Pescara alla Tutela del Mondo Animale, Zaira Zamparelli, e del presidente del Consiglio Comunale di Spoltore, Lucio Matricciani. La stampa è invitata a partecipare.

L’occasione sarà cruciale per conoscere i dettagli del progetto che porterà alla realizzazione di una nuova struttura per accogliere e prendersi cura degli animali randagi della zona. Saranno presenti le massime autorità locali, pronte a illustrare le fasi e gli obiettivi del progetto che si prefigge di migliorare le condizioni di vita degli animali e favorire una maggiore sensibilizzazione sulla tutela degli stessi.

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha dichiarato: “Sono lieto di presentare alla cittadinanza questo importante progetto che permetterà di garantire una migliore gestione degli animali randagi presenti nel nostro territorio, offrendo loro un luogo sicuro e adeguato dove vivere in attesa di trovare una famiglia”.

Analogamente, il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, ha aggiunto: “Il nuovo canile rappresenterà un passo avanti significativo nella cura e nella protezione degli animali, e siamo orgogliosi di poter contribuire a questo importante progetto di tutela del mondo animale”.

L’assessore Zaira Zamparelli e il presidente del Consiglio Comunale di Spoltore, Lucio Matricciani, hanno ribadito l’importanza dell’iniziativa e si sono detti fiduciosi che il nuovo canile possa diventare un punto di riferimento per tutta la comunità.

La conferenza stampa di presentazione del progetto del nuovo canile si prospetta dunque come un momento di confronto e di condivisione di una importante iniziativa volta a migliorare la vita degli animali e a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della loro tutela.