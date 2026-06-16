Pescara, presentato il progetto “MI LIBRO” per contrastare la povertà educativa e le dipendenze giovanili

Si svolgerà domani, mercoledì 17 giugno, alle ore 10:30, nella Sala Giunta del Comune di Pescara, la conferenza stampa di presentazione del progetto “MI LIBRO”, guidato da Didattica Teatrale APS, finalizzato a contrastare la povertà educativa e prevenire le dipendenze giovanili attraverso un modello innovativo che unisce filosofia, teatro e sport, con il coinvolgimento degli studenti ma anche degli adulti (genitori, docenti, educatori, caregiver, ecc.).

Il progetto “MI LIBRO – A scuola di indipendenza” sarà presentato da Gianni Santilli, vice sindaco, dal consigliere comunale Adamo Scurti, dalla responsabile del progetto Serenella di Michele e dalla responsabile della comunicazione Gabriella Monaco. La conferenza stampa rappresenta un’occasione per approfondire le metodologie e gli obiettivi del progetto, che risulta essere una risposta concreta alla povertà educativa e alle dipendenze giovanili presenti nella nostra società.

L’iniziativa si propone di coinvolgere attivamente studenti, genitori, docenti, educatori e caregiver nella lotta contro le dipendenze e nel percorso di crescita e formazione dei giovani.

L’invito è rivolto a tutti gli interessati e in particolare alla stampa, che è invitata a partecipare alla conferenza stampa di presentazione del progetto “MI LIBRO – A scuola di indipendenza” presso la Sala Giunta del Comune di Pescara, mercoledì 17 giugno alle ore 10:30.

Pescara, 16 giugno 2026.