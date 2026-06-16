- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Giugno 16, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPescara, presentato il progetto “MI LIBRO” per contrastare la povertà educativa e...
Eventi e Cultura

Pescara, presentato il progetto “MI LIBRO” per contrastare la povertà educativa e le dipendenze giovanili

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si svolgerà domani, mercoledì 17 giugno, alle ore 10:30, nella Sala Giunta del Comune di Pescara, la conferenza stampa di presentazione del progetto “MI LIBRO”, guidato da Didattica Teatrale APS, finalizzato a contrastare la povertà educativa e prevenire le dipendenze giovanili attraverso un modello innovativo che unisce filosofia, teatro e sport, con il coinvolgimento degli studenti ma anche degli adulti (genitori, docenti, educatori, caregiver, ecc.).

Il progetto “MI LIBRO – A scuola di indipendenza” sarà presentato da Gianni Santilli, vice sindaco, dal consigliere comunale Adamo Scurti, dalla responsabile del progetto Serenella di Michele e dalla responsabile della comunicazione Gabriella Monaco. La conferenza stampa rappresenta un’occasione per approfondire le metodologie e gli obiettivi del progetto, che risulta essere una risposta concreta alla povertà educativa e alle dipendenze giovanili presenti nella nostra società.

L’iniziativa si propone di coinvolgere attivamente studenti, genitori, docenti, educatori e caregiver nella lotta contro le dipendenze e nel percorso di crescita e formazione dei giovani.

L’invito è rivolto a tutti gli interessati e in particolare alla stampa, che è invitata a partecipare alla conferenza stampa di presentazione del progetto “MI LIBRO – A scuola di indipendenza” presso la Sala Giunta del Comune di Pescara, mercoledì 17 giugno alle ore 10:30.

Pescara, 16 giugno 2026.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it