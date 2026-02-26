- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Febbraio 26, 2026
Eventi e Cultura

Pescara: presentato Manthonews, il magazine inclusivo del Manthonè ai detenuti della casa circondariale

Si è svolto ieri mattina, nella casa circondariale di Pescara, l’incontro di presentazione del magazine Manthonews, il progetto di integrazione editoriale presentato dall’ideatore e animatore, Alessio Di Carlo, docente e comunicatore dell’istituto superiore pescarese di Via Tiburtina.

“Non è il solito giornalino scolastico” – ha chiarito Di Carlo, dopo l’incontro con i detenuti che frequentano il corso di studi organizzato dall’Istituto Aterno-Manthonè e quelli del CPIA Pescara Chieti. Spiegando che “oltre al sito internet, che ospita qualsiasi contributo proveniente da tutta la comunità scolastica, compresi docenti e personale amministrativo, realizziamo anche una versione cartacea riservata e rivolta ai detenuti che non hanno accesso alla modalità telematica”.

Lo spirito dell’iniziativa, ha aggiunto l’insegnate animatore dell’iniziativa, “è quello di favorire l’integrazione orizzontale tra le tre anime del Manthonè, che oltre al corso tradizionale ne ospita uno riservato agli adulti e uno rivolto ai detenuti, nonché l’integrazione verticale, coinvolgendo non solo gli studenti ma tutte le anime della scuola”.

“Anche i contenuti” – ha concluso Di Carlo “riguarderanno qualsiasi ambito, non necessariamente quello scolastico, spaziando dall’informazione all’intrattenimento, dalla cultura, allo sport, consegnando ad ognuno una possibilità espressiva che nel sito www.manthonews.it troverà la sua massima possibilità di manifestarsi”.

Manthonews è edito da Editorius APS ed esce l’ultimo venerdì di ogni mese.

