- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Maggio 2, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPescara, presentato progetto “Nessuno è fuori gioco! In campo insieme per l’inclusione”
Eventi e Cultura

Pescara, presentato progetto “Nessuno è fuori gioco! In campo insieme per l’inclusione”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si terrà a Pescara il 9 maggio prossimo l’evento “Nessuno è fuori gioco! In campo insieme per l’inclusione”, un progetto promosso dalla RAI – sede regionale per l’Abruzzo – e dal Comune, in collaborazione con l’Associazione Asd Uguali nello Sport Giuliano Visini.

La manifestazione sportiva avrà luogo presso il Palazzetto dello sport Giovanni Paolo II e vedrà scendere in campo squadre composte da dipendenti RAI e ragazzi con disabilità, che si sfideranno in competizioni di calcio a cinque e hockey. L’obiettivo principale dell’evento sarà promuovere l’inclusione attraverso lo sport, favorendo la condivisione, l’integrazione e la crescita reciproca.

Per presentare ufficialmente l’appuntamento, lunedì 4 maggio alle ore 11:30, nella Sala Giunta del Comune di Pescara si terrà una conferenza stampa a cui parteciperanno il sindaco Carlo Masci, l’assessore allo Sport Patrizia Martelli, il direttore della sede Rai Abruzzo Carmen Botti e il rappresentante della Asd Uguali nello Sport Ruggero Visini.

L’evento rappresenta un importante passo verso una società sempre più inclusiva e solidale, in grado di abbattere le barriere e le discriminazioni, favorendo la partecipazione di tutti, senza esclusioni. La stampa è invitata a partecipare alla conferenza stampa e a diffondere l’importante messaggio di inclusione e integrazione che l’evento promuove.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it