Pescara, presentato progetto “Nessuno è fuori gioco! In campo insieme per l’inclusione”

Si terrà a Pescara il 9 maggio prossimo l’evento “Nessuno è fuori gioco! In campo insieme per l’inclusione”, un progetto promosso dalla RAI – sede regionale per l’Abruzzo – e dal Comune, in collaborazione con l’Associazione Asd Uguali nello Sport Giuliano Visini.

La manifestazione sportiva avrà luogo presso il Palazzetto dello sport Giovanni Paolo II e vedrà scendere in campo squadre composte da dipendenti RAI e ragazzi con disabilità, che si sfideranno in competizioni di calcio a cinque e hockey. L’obiettivo principale dell’evento sarà promuovere l’inclusione attraverso lo sport, favorendo la condivisione, l’integrazione e la crescita reciproca.

Per presentare ufficialmente l’appuntamento, lunedì 4 maggio alle ore 11:30, nella Sala Giunta del Comune di Pescara si terrà una conferenza stampa a cui parteciperanno il sindaco Carlo Masci, l’assessore allo Sport Patrizia Martelli, il direttore della sede Rai Abruzzo Carmen Botti e il rappresentante della Asd Uguali nello Sport Ruggero Visini.

L’evento rappresenta un importante passo verso una società sempre più inclusiva e solidale, in grado di abbattere le barriere e le discriminazioni, favorendo la partecipazione di tutti, senza esclusioni. La stampa è invitata a partecipare alla conferenza stampa e a diffondere l’importante messaggio di inclusione e integrazione che l’evento promuove.