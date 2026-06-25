Pescara, presentazione appartamento ristrutturato con fondi Pnrr per persone con disabilità

Un appartamento di via Pietro Nenni 5, ristrutturato con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), è stato destinato dal Comune di Pescara alle persone con disabilità al fine di favorire percorsi di autonomia.

Domani, venerdì 26 giugno, alle ore 11, l’alloggio verrà presentato alla stampa dai rappresentanti del Comune e dalle associazioni coinvolte nel progetto. Tra i presenti ci saranno gli assessori Adelchi Sulpizio, responsabile delle Politiche sociali, e Gianna Camplone, delegata alla Disabilità, insieme alla dirigente comunale Roberta Pellegrino, Linda Zampacorta per l’associazione Diversuguali e Antonietta Fusco per l’Arda.

Durante la presentazione, verrà illustrato il progetto nella sua completezza, evidenziando le ricadute in termini abitativi e di autonomia che avrà sulle persone coinvolte. Si tratta di un’iniziativa importante che mira a garantire maggiore indipendenza e supporto a chi vive con una disabilità.

La stampa è stata invitata a partecipare all’evento, che si terrà presso l’alloggio di via Pietro Nenni 5. Si tratta di un passo significativo per la promozione dell’autonomia e dell’inclusione delle persone con disabilità nella comunità locale.

L’iniziativa si inserisce all’interno delle azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e garantire loro pari opportunità. Il sostegno economico proveniente dal Pnrr ha reso possibile la ristrutturazione dell’appartamento, che ora risulta adatto alle esigenze delle persone con disabilità.

Si tratta di un importante passo avanti verso una società più inclusiva e sensibile alle esigenze di tutti i suoi cittadini, che vede il Comune di Pescara impegnato attivamente nella realizzazione di progetti volti a favorire l’autonomia e l’integrazione delle persone con disabilità.