Pescara, presentazione corso Beach manager per operatori balneari: focus su normativa e innovazione

La Camera di Commercio Chieti Pescara ha annunciato il lancio del corso di formazione Beach manager, un’iniziativa strategica pensata per supportare e professionalizzare gli operatori del settore balneare abruzzese in un momento di profondo cambiamento normativo ed economico.

La conferenza stampa di presentazione del corso è prevista per giovedì 26 febbraio alle ore 10:30 presso la Camera di Commercio a Pescara, in via Conte di Ruvo 2, nella Sala Camplone. Durante l’evento verranno illustrate le finalità del corso, volto a formare una nuova figura imprenditoriale del turismo balneare, e i contenuti del percorso formativo che includono la normativa balneare, il demanio, la Direttiva Bolkestein, la gestione economica e strategica, il marketing, la digitalizzazione, la sostenibilità e l’innovazione.

L’iniziativa è rivolta agli imprenditori balneari, ai dipendenti e ai collaboratori di imprese del settore con sede in Abruzzo, rappresentando un’opportunità concreta per rafforzare la competitività del comparto e migliorare la redditività degli stabilimenti.

Maura, curatrice del comunicato stampa, ha dichiarato: “Il corso di formazione Beach manager è un passo fondamentale per supportare e professionalizzare gli operatori del settore balneare in Abruzzo in un momento di profonde trasformazioni. Invitiamo la stampa a partecipare alla conferenza stampa di presentazione per avere maggiori dettagli su questa iniziativa che mira a promuovere la crescita e lo sviluppo del turismo balneare nella regione.”