Pescara, presentazione dei 27 nuovi agenti di Polizia Locale: conferenza stampa con il sindaco Masci e il comandante Palestini.

Domani, sabato 20 giugno 2026, alle ore 11:00, davanti all’ingresso di palazzo di Città, il sindaco di Pescara Carlo Masci incontrerà i 27 nuovi agenti della Polizia Locale neo-assunti.

Alla conferenza stampa sarà presente anche il comandante della Polizia Locale di Pescara, Danilo Palestini. La stampa è stata invitata a partecipare all’evento che vedrà la presentazione ufficiale dei nuovi agenti che entreranno a far parte del corpo di polizia cittadino.

L’incontro si terrà per dare il benvenuto ufficiale ai nuovi agenti e per illustrare le linee guida e gli obiettivi che dovranno perseguire nel loro ruolo di servitori della comunità.

“È con grande orgoglio che diamo il benvenuto ai nuovi agenti della Polizia Locale di Pescara. Siamo certi che sapranno svolgere il loro compito con professionalità e dedizione, contribuendo alla sicurezza e al benessere della nostra città”, ha dichiarato il sindaco Masci in merito alla presentazione dei nuovi agenti.

La presenza del comandante Palestini sottolinea l’importanza dell’evento e la collaborazione tra l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine locali.

L’arrivo dei 27 nuovi agenti rappresenta un potenziamento dell’organico della Polizia Locale di Pescara e un passo avanti nella garanzia della sicurezza dei cittadini.

La conferenza stampa sarà un’occasione per conoscere da vicino i nuovi volti che lavoreranno per mantenere l’ordine e la legalità sul territorio e per scoprire le motivazioni che li hanno spinti a intraprendere la carriera nella polizia locale.

L’evento si preannuncia dunque ricco di emozioni e di aspettative per il futuro della sicurezza a Pescara.