Pescara: presentazione del calendario del Pescara Flute Festival all’AURUM

Domani, venerdì 3 luglio 2026, alle ore 10:30, presso la sala Giunta del comune di Pescara, si terrà una conferenza stampa di presentazione del “PESCARA FLUTE FESTIVAL” che si terrà presso l’AURUM dal 13 al 17 luglio prossimi.

A fare gli onori di casa saranno il sindaco Carlo Masci, l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota e il direttore artistico del Pescara Flute Festival, Marco Felicioni. La stampa è invitata a partecipare all’evento.

Durante la conferenza saranno presentati tutti gli eventi in programma per il festival, che si preannuncia ricco di appuntamenti musicali di alto livello. Saranno quindi svelate tutte le novità e le anticipazioni riguardanti gli spettacoli e le esibizioni che animeranno le serate della manifestazione.

Il “Pescara Flute Festival” è un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e per chi desidera immergersi in un’atmosfera incantata e suggestiva, all’insegna di note fluide e melodiose.

Non resta che attendere domani per scoprire tutti i dettagli sull’atteso evento musicale che animerà la città di Pescara dal 13 al 17 luglio.