Pescara: presentazione del corso Beach manager per l’innovazione del settore balneare abruzzese

La Camera di Commercio Chieti Pescara presenta il corso di formazione Beach Manager, un’iniziativa pensata per supportare e professionalizzare gli operatori del settore balneare abruzzese in un momento di cambiamento normativo ed economico. La conferenza stampa di presentazione si terrà giovedì 26 febbraio alle 10:30 presso la Camera di Commercio a Pescara.

Durante l’evento verranno illustrate le finalità del corso, focalizzato sulla formazione di una nuova figura imprenditoriale nel turismo balneare, nonché i contenuti del percorso che includono tematiche come la normativa balneare, il demanio, la Direttiva Bolkestein, la gestione economica e strategica, il marketing, la digitalizzazione, la sostenibilità e l’innovazione.

L’iniziativa è rivolta agli imprenditori balneari, ai dipendenti e ai collaboratori di imprese del settore con sede in Abruzzo, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del comparto e migliorare la redditività degli stabilimenti. La stampa è invitata a partecipare.

Il corso di formazione Beach Manager si preannuncia come un’opportunità concreta per il settore balneare abruzzese, offrendo strumenti e conoscenze utili per affrontare le sfide del mercato attuale.