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Eventi e Cultura

Pescara: Presentazione del libro “Con gli occhi dei familiari”, domani al chiosco Spiaggia libera tutti

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Domani, venerdì 5 giugno, alle 17 presso il chiosco Spiaggia Libera tutti di Pescara, in viale Primo vere, al confine tra Pescara e Francavilla, si terrà la presentazione del libro “Con gli occhi dei familiari – Vivere accanto alla sofferenza psichica: il percorso, le storie, gli strumenti” edito da Erickson.

Gli autori del libro, Paolo Giovanazzi e Sandra Villano, saranno presenti all’evento per parlare del percorso, delle storie e degli strumenti presenti nel testo.

L’incontro si svolgerà in un luogo significativo come il chiosco Spiaggia Libera tutti, che rappresenta un punto di incontro e di condivisione per la comunità locale.

L’iniziativa assume particolare rilevanza in un momento storico in cui la salute mentale e il benessere psicologico rivestono un’importanza sempre maggiore nel dibattito pubblico.

Gli autori saranno disponibili per incontrare il pubblico, rispondere alle domande e condividere le loro esperienze e conoscenze sul tema della sofferenza psichica e del supporto ai familiari.

La presentazione del libro rappresenta un’occasione unica per approfondire una tematica complessa e delicata, offrendo spunti di riflessione e conoscenza a chiunque sia interessato al tema della salute mentale e del sostegno ai propri cari.

L’evento è aperto a tutti e si rivolge sia a coloro che hanno esperienze dirette con la sofferenza psichica, sia a chi desidera approfondire e informarsi in modo più completo sull’argomento.

Si invita chiunque sia interessato a partecipare alla presentazione del libro “Con gli occhi dei familiari” a prendere parte all’evento e a contribuire alla diffusione di informazioni importanti e utili per la comunità.

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