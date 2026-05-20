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Eventi e Cultura

Pescara, presentazione della silloge poetica “Vita e parole” di Robert Di Cioccio al DLF

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Gentili colleghi,

Venerdì 22 maggio 2026 alle ore 17:00, presso la Sala “G. Salvatore” dell’Associazione Dopolavoro Ferroviario (DLF Pescara) in Corso Vittorio Emanuele n. 257/A, si terrà la presentazione del libro di poesie “Vita e parole” (Tabula Fati) di Robert Di Cioccio. L’evento, ad ingresso libero, offrirà al pubblico un’importante occasione di approfondimento e confronto diretto.

La silloge poetica si presenta come un intimo percorso in cui l’autore traduce in versi i movimenti più profondi dell’animo umano. Le composizioni racchiuse nel volume affrontano tematiche universali e toccanti, veicolando una precisa e consapevole visione del mondo.

A dialogare con l’autore durante l’incontro culturale sarà la giornalista Alessandra Renzetti, offrendo ai presenti non solo momenti di intensa suggestione lirica, ma anche spunti di profonda riflessione sulla realtà quotidiana e interiore.

Il libro “Vita e parole” di Robert Di Cioccio si distingue per una scrittura densa e curata, arricchita da una rinnovata saggezza nata dal confronto con le esperienze di un vissuto personale multiforme e stratificato.

L’appuntamento culturale è un’occasione imperdibile per immergersi nella complessità dell’esistenza attraverso la narrazione poetica, esplorando le profondità dell’anima umana e offrendo spunti di riflessione profonda.

Vi aspettiamo numerosi per immergerci insieme nelle emozionanti pagine di “Vita e parole” di Robert Di Cioccio, un viaggio poetico che non mancherà di lasciare il segno nei cuori e nelle menti dei lettori presenti all’evento.

Grazie per l’attenzione.

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