Pescara: presentazione dettagli progetto esecutivo nuovo canile Spoltore.

Domani, mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 10:30, presso l’ufficio del Sindaco di Pescara, si terrà una conferenza stampa per presentare il progetto esecutivo del nuovo canile che sarà costruito nel territorio di Spoltore. All’incontro con i giornalisti saranno presenti il sindaco di Pescara, Carlo Masci, il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, l’assessore comunale di Pescara alla Tutela del Mondo Animale, Zaira Zamparelli, e il presidente del Consiglio Comunale di Spoltore, Lucio Matricciani.

Durante la conferenza stampa verranno forniti tutti i dettagli del progetto che prevede la realizzazione di una struttura moderna e efficiente per accogliere e curare gli animali randagi della zona. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra i due comuni, promette di migliorare le condizioni di vita degli animali e di favorire azioni di sensibilizzazione sulla tutela del mondo animale.

“La costruzione del nuovo canile rappresenta un passo importante nella gestione e cura degli animali randagi del nostro territorio”, ha dichiarato il sindaco di Pescara, Carlo Masci. “Siamo entusiasti di poter presentare questo progetto che mira a migliorare le condizioni di vita degli animali e a sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela degli animali”.

L’evento è aperto alla stampa che è invitata a partecipare e a prendere visione dei dettagli del progetto che vedrà la luce nel territorio di Spoltore. Una volta completata, la struttura del nuovo canile sarà un importante punto di riferimento per l’accoglienza degli animali in difficoltà e per promuovere azioni di sensibilizzazione sulla tutela del mondo animale.