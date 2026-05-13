Pescara, presentazione Ecomob 2026: appuntamento il 15 maggio per la nona edizione dell’expo dedicato alla mobilità sostenibile

Pescara – Si terrà venerdì 15 maggio alle 11 presso la Sala Giunta del Comune di Pescara la conferenza stampa di presentazione di Ecomob 2026, organizzata da Ecolife. All’incontro sarà presente il sindaco di Pescara, Carlo Masci, l’assessore alla Mobilità Alfredo Cremonese e i rappresentanti della Ecolife.

Ecomob 2026 è un evento che si prepara per la nona edizione e si svolgerà dal 22 al 24 maggio prossimi proprio a Pescara. L’expo è un’importante occasione per discutere di mobilità sostenibile e green.

Alessandro Ricci, responsabile dell’ufficio stampa di Ecomob, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di presentare questa nuova edizione di Ecomob e di poter offrire ai cittadini la possibilità di approfondire temi così importanti come la mobilità sostenibile”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio stampa di Ecomob scrivendo a riccistampa@gmail.com o chiamando il numero 3283543346.

L’appuntamento è dunque fissato per venerdì 15 maggio alle 11 presso la Sala Giunta del Comune di Pescara, un’occasione da non perdere per conoscere tutte le novità e le iniziative legate alla mobilità sostenibile.