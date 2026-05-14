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Eventi e Cultura

Pescara, presentazione Ecomob 2026: appuntamento in Sala Giunta venerdì 15 maggio

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Il Comune di Pescara ospiterà venerdì 15 maggio alle 11 in Sala Giunta la conferenza stampa di presentazione di Ecomob 2026, l’evento dedicato alla mobilità sostenibile che si svolgerà dal 22 al 24 maggio prossimi. All’appuntamento saranno presenti il sindaco di Pescara, Carlo Masci, l’assessore alla Mobilità Alfredo Cremonese e i rappresentanti della Ecolife, organizzatrice dell’expo.

Ecomob si prepara per la sua nona edizione, confermandosi come un importante punto di incontro per le tematiche legate all’ecologia e alla sostenibilità nel settore dei trasporti. “Siamo orgogliosi di presentare ancora una volta un evento che mira a sensibilizzare la cittadinanza su queste importanti questioni e ad offrire soluzioni concrete per ridurre l’impatto ambientale legato alla mobilità urbana”, ha dichiarato il sindaco Masci.

Durante la conferenza stampa, saranno illustrate le iniziative e le novità previste per l’edizione di quest’anno, con un focus particolare sulle tecnologie green e l’innovazione nel settore dei trasporti. Gli organizzatori si aspettano una grande partecipazione da parte del pubblico, con numerose iniziative e workshop previsti nel corso dei tre giorni di manifestazione.

Per ulteriori informazioni e accredito stampa è possibile contattare l’Ufficio stampa Ecomob tramite Alessandro Ricci al numero 3283543346 o via email all’indirizzo riccistampa@gmail.com.

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