Pescara, presentazione Ecomob 2026: il sindaco Masci e l’assessore Cremonese presenteranno l’evento eco-sostenibile.

Oggi, venerdì 15 maggio, alle 11 presso la Sala Giunta del Comune di Pescara si terrà la conferenza stampa di presentazione di Ecomob 2026. L’evento sarà presentato dal sindaco di Pescara, Carlo Masci, dall’assessore alla Mobilità Alfredo Cremonese e dai rappresentanti della Ecolife, organizzatori dell’evento.

Ecomob 2026 si prepara per la nona edizione e si svolgerà dal 22 al 24 maggio prossimi a Pescara. Sarà un’occasione per approfondire le tematiche legate alla mobilità sostenibile e alle nuove tecnologie legate al settore.

L’ufficio stampa di Ecomob, rappresentato da Alessandro Ricci, è a disposizione per fornire ulteriori informazioni e dettagli sull’evento. Per contattare l’ufficio stampa è possibile scrivere all’indirizzo email riccistampa@gmail.com o chiamare il numero 3283543346.

La presenza del sindaco e dell’assessore alla Mobilità alla conferenza stampa sottolinea l’importanza dell’evento per la città di Pescara e per la promozione di una mobilità più sostenibile nel territorio. Sono attese anticipazioni sul programma dell’expo e sui temi che saranno trattati durante l’evento.

I media sono invitati a partecipare alla conferenza stampa per ricevere in anteprima tutte le informazioni e le novità legate a Ecomob 2026.