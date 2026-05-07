Pescara: Presentazione gara europea per l’ampliamento del Conservatorio Luisa d’Annunzio

Domani, venerdì 8 maggio, alle ore 10:45, presso l’ufficio del Sindaco di Pescara in piazza Italia 1, si terrà una conferenza stampa per presentare la gara europea indetta dal Comune di Pescara per l’appalto dei lavori di ristrutturazione e ampliamento del Conservatorio Luisa d’Annunzio, che prevede il recupero del fabbricato dell’ex scuola Muzii.

All’incontro con i giornalisti saranno presenti il Sindaco Carlo Masci, il presidente del Conservatorio Guglielmo Lancasteri, la Maestro Roberta De Nicola, direttore della scuola, e il Dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Pescara, Giuliano Rossi. Si tratterà di un’occasione per fornire dettagli sulla gara europea e sul progetto di ristrutturazione e ampliamento del Conservatorio.

La stampa è invitata a partecipare all’importante evento, che si terrà domani a Pescara. L’iniziativa è volta a valorizzare e potenziare la struttura del Conservatorio Luisa d’Annunzio, offrendo agli studenti e alla comunità un ambiente adeguato e moderno per lo studio della musica.

L’appuntamento è quindi fissato per domani mattina, con la speranza che questo progetto possa portare benefici concreti per il Conservatorio e per la città di Pescara nel suo insieme.