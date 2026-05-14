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Eventi e Cultura

Pescara, presentazione libro “Un sorriso alla vita” di Giordano Romano alla Provincia: un viaggio di speranza e rinascita

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Il Palazzo della Provincia di Pescara si prepara ad accogliere la presentazione del nuovo libro di Giordano Romano, dal titolo “Un sorriso alla vita”. L’evento è previsto per domani, venerdì 15 maggio, alle ore 17.30, nella Sala Figlia di Iorio.

Il libro, pubblicato da Masciulli Editore, si presenta come un viaggio emotivo che celebra la speranza e la forza di affrontare le sfide quotidiane con determinazione. Attraverso una narrazione delicata ma profonda, l’autore esplora la capacità umana di trovare la luce anche nei momenti di difficoltà, offrendo al lettore una prospettiva di rinascita e ottimismo.

All’incontro parteciperanno importanti figure istituzionali e sociali, tra cui la D.ssa Paola Sardella, Consigliera di Parità della Provincia di Pescara, e la D.ssa Simona Di Credico. Saranno presenti anche la D.ssa Pina Pasetti, Presidente AIDO Pescara, e Lorenzo Di Santo, Presidente di CLOWNDOC APS Pescara.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Lettomanoppello, Simone Romano D’Alfonso, mentre la giornalista Alessandra Renzetti modererà il dibattito. Partner di rilievo come ClownDoc, ANC e AIDO supporteranno l’iniziativa, che vanta il patrocinio della Provincia di Pescara.

Un’occasione per celebrare la forza della speranza e la capacità di affrontare le avversità con un sorriso, come dimostrato dalla storia raccontata nel libro di Giordano Romano.

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