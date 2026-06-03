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Pescara, presentazione motore a scoppio inventato da Barsanti e Matteucci: appuntamento il 5 giugno all’Istituto Di Marzio Michetti

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Arriva a Pescara il primo motore a scoppio realizzato al mondo. La presentazione alla stampa avverrà venerdì 5 giugno alle ore 10 presso l’Istituto Di Marzio Michetti, situato in via Arapietra 112.

Gli studenti dell’Istituto Di Marzio Michetti avranno l’opportunità di ammirare in diretta il primo motore a scoppio mai realizzato al mondo, inventato da Barsanti e Matteucci nel lontano 1853. Il motore sarà portato a Pescara grazie alla collaborazione della Old Motor Club d’Abruzzo, presieduta da Renato Braconi, e dell’associazione Pescara Tutela, guidata da Licio Di Biase.

Per l’occasione, è stata organizzata una conferenza pubblica all’interno della scuola, con la partecipazione del Gruppo Barsanti e Matteucci del Club Moto d’Epoca Fiorentino. L’appuntamento è fissato per venerdì 5 giugno alle ore 10, presso l’Istituto Di Marzio Michetti.

La stampa è invitata a partecipare all’evento che promette di essere di grande interesse storico e tecnologico.

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