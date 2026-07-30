Pescara, presentazione nuova guida “La costa dei Trabocchi” Touring Club – Collana Territori

Il Consiglio Regionale d’Abruzzo è pronto ad ospitare la presentazione della nuova guida “La Costa dei Trabocchi”, edita dal Touring Club Italiano e facente parte della collana Territori. L’appuntamento è fissato per giovedì 30 luglio alle 11 nella sala Corradino D’Ascanio a Pescara.

All’evento prenderanno parte importanti rappresentanti istituzionali e del mondo del turismo. Tra di loro, sono attesi Carlo Tereo de Landerset, capo del Servizio Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva della Regione Abruzzo, Francesco Di Filippo – Dirigente del Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, Roberto Di Vincenzo – Presidente del GAL Costa dei Trabocchi, Luciano Mornacchi – Direttore Commerciale Touring Editore, e Maurizio Coccia – giornalista e ex campione ciclistico.

La guida presenterà ai lettori la bellezza e le peculiarità della Costa dei Trabocchi, un tratto di costa abruzzese caratterizzato dalla presenza di antichi trabocchi, le tipiche costruzioni di legno utilizzate per la pesca. Un territorio che unisce paesaggi mozzafiato, tradizioni millenarie e una ricca offerta enogastronomica.

Per ulteriori informazioni e contatti stampa, è possibile rivolgersi all’Ufficio Stampa del GAL Costa dei Trabocchi contattando Alessandro Ricci al numero 3283543346 o all’indirizzo email riccistampa@gmail.com.

L’appuntamento di giovedì si preannuncia dunque come un’importante occasione per scoprire e valorizzare le bellezze di questa incantevole parte di Abruzzo, sempre pronta ad accogliere turisti e visitatori alla ricerca di autenticità e suggestioni.