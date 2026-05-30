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Pescara: presentazione romanzo “La Malarema” con Alessia Castellini alla Mondadori, un viaggio tra poesia e denuncia sociale

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Venerdì 29 maggio alle ore 18:30 presso la Mondadori di Pescara si terrà la presentazione del romanzo “La Malarema” di Alessia Castellini, evento atteso dagli amanti della lettura.

Il romanzo, edito da Piemme e ambientato nella Sicilia del 1894, racconta la storia di Rossella, l’ultima discendente di una famiglia di donne che da generazioni si occupano di raccogliere il bisso, la preziosa “seta del mare”. La vita di Rossella viene stravolta da un evento drammatico che la lascia senza voce. Dopo anni, si ritrova ospite dell’Opera pia, un istituto gestito da suore, dove nasconde il trauma del passato.

Attraverso la necessità di affrontare i fantasmi che le hanno tolto la voce, Rossella intraprenderà un percorso di dolorosa rinascita, offrendo al lettore un affresco potente sulle figure femminili marginale della storia.

L’autrice Alessia Castellini, originaria di Palermo, sarà presente alla presentazione per condividere con il pubblico i retroscena narrativi del romanzo. “La Malarema” è un’opera che fonde ricostruzione storica, poesia e denuncia sociale, promettendo un viaggio emozionante attraverso le pagine del libro.

L’evento è un’opportunità unica per immergersi nelle atmosfere del romanzo e conoscere da vicino l’autrice che ha dato vita a questa intensa storia.

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