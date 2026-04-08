Pescara, Presentazione ViciCittà Pescara 2026: domani conferenza stampa alle ore 10:30 Sala Giunta Comune

La 42esima edizione di ViciCittà Pescara 2026 sarà presentata in conferenza stampa giovedì 9 aprile alle ore 10:30 presso la Sala Giunta del Comune di Pescara. L’evento sportivo, promosso da UISP – Unione Italiana Sport Per Tutti, si svolgerà sabato 11 e domenica 12 aprile coinvolgendo atleti e cittadini di tutte le età.

La gara podistica ViciCittà si terrà contemporaneamente in ben 50 città, non solo in Italia, offrendo un’opportunità di partecipazione su larga scala. Saranno presenti alla conferenza stampa il sindaco di Pescara Carlo Masci, il rappresentante della UISP Franco Schiazza, il vice presidente del Rotary Club Emidio De Florentiis, il direttore della Caritas Diocesana Pescara – Penne Corrado De Dominicis e la consigliere comunale Patrizia Martelli.

L’obiettivo dell’evento è quello di promuovere lo sport e l’inclusione sociale, coinvolgendo tutta la comunità locale. Si tratta di un’occasione unica per partecipare a una manifestazione di respiro nazionale, che unisce salute, divertimento e solidarietà.

La conferenza stampa di presentazione fornirà tutti i dettagli sul programma delle giornate di gara, sul percorso e sulle attività collaterali previste. Si tratta di un’opportunità per gli appassionati di corsa e per chi desidera trascorrere un weekend all’insegna dello sport e del benessere.

ViciCittà Pescara 2026 si conferma come un appuntamento imperdibile nel calendario sportivo della città, un’occasione per vivere momenti di sano divertimento e condivisione insieme alla propria comunità.