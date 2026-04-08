- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Aprile 9, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPescara, Presentazione ViciCittà Pescara 2026: domani conferenza stampa alle ore 10:30 Sala...
Eventi e Cultura

Pescara, Presentazione ViciCittà Pescara 2026: domani conferenza stampa alle ore 10:30 Sala Giunta Comune

- Spazio Pubblicitario 02 -

La 42esima edizione di ViciCittà Pescara 2026 sarà presentata in conferenza stampa giovedì 9 aprile alle ore 10:30 presso la Sala Giunta del Comune di Pescara. L’evento sportivo, promosso da UISP – Unione Italiana Sport Per Tutti, si svolgerà sabato 11 e domenica 12 aprile coinvolgendo atleti e cittadini di tutte le età.

La gara podistica ViciCittà si terrà contemporaneamente in ben 50 città, non solo in Italia, offrendo un’opportunità di partecipazione su larga scala. Saranno presenti alla conferenza stampa il sindaco di Pescara Carlo Masci, il rappresentante della UISP Franco Schiazza, il vice presidente del Rotary Club Emidio De Florentiis, il direttore della Caritas Diocesana Pescara – Penne Corrado De Dominicis e la consigliere comunale Patrizia Martelli.

L’obiettivo dell’evento è quello di promuovere lo sport e l’inclusione sociale, coinvolgendo tutta la comunità locale. Si tratta di un’occasione unica per partecipare a una manifestazione di respiro nazionale, che unisce salute, divertimento e solidarietà.

La conferenza stampa di presentazione fornirà tutti i dettagli sul programma delle giornate di gara, sul percorso e sulle attività collaterali previste. Si tratta di un’opportunità per gli appassionati di corsa e per chi desidera trascorrere un weekend all’insegna dello sport e del benessere.

ViciCittà Pescara 2026 si conferma come un appuntamento imperdibile nel calendario sportivo della città, un’occasione per vivere momenti di sano divertimento e condivisione insieme alla propria comunità.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it