Pescara, Presidente di Ambiente spa difende gestione rifiuti: “Accuse infondate e pregiudiziali, il nostro lavoro è efficiente e ben programmato”

Il presidente di Ambiente spa, Riccardo Chiavaroli, ha rilasciato una dichiarazione riguardante la gestione dei rifiuti e il sistema di raccolta porta a porta in centro a Pescara.

Chiavaroli ha respinto fermamente le accuse di inadeguatezza e di improvvisazione lanciate dal consigliere comunale Carlo Costantini, definendole improprie. Ha sottolineato che il settore dei rifiuti è delicato e complesso, e che politicizzare la questione potrebbe danneggiare il lavoro di chi opera con serietà e competenza.

Il presidente ha affermato che nonostante le criticità presenti nel settore, Ambiente spa svolge il proprio lavoro con efficacia grazie a una attenta programmazione e una corretta amministrazione. Ha inoltre dichiarato che le accuse di Costantini sono infondate e frutto di pregiudizi politici che ledono l’operato della società e dei suoi dipendenti.

Chiavaroli ha invitato a guardare alla realtà del servizio svolto quotidianamente da Ambiente spa, che si dimostra positivo ed efficiente nonostante le difficoltà dovute al passaggio da un sistema all’altro di raccolta. Ha inoltre sottolineato che la maggior parte dei cittadini sostiene la società e che i dati e le immagini delle telecamere presenti nei centri di smistamento confermano l’efficienza del servizio.

Il presidente ha anche menzionato che Ambiente spa riceve riscontri positivi da organismi regionali e nazionali, e ha ribadito che non è in programma una privatizzazione della società. Ha concluso affermando che l’obiettivo di Ambiente spa è garantire un servizio di pubblica utilità efficiente, nonostante le difficoltà del settore e le limitazioni economiche comuni a tutte le società pubbliche.

La dichiarazione del presidente Chiavaroli è stata rilasciata il 19 giugno 2026, in risposta alle critiche mosse dal consigliere comunale Carlo Costantini sulla gestione dei rifiuti a Pescara.