Pescara, prevista ondata di calore: le indicazioni del Comune per affrontarla.

Il Comune di Pescara ha reso noto che domani e dopodomani la città sarà colpita da un’onda di calore, come indicato nel bollettino emesso dal Dipartimento epidemiologico SSR ASL ROMA/ Sistema Nazionale di previsione ondate di calore – Ministero della salute.

Per il 16 e 17 luglio, è previsto il “livello tre” (colore rosso) con una vera e propria “ondata di calore”. A seguito di queste previsioni, il Comune ha emesso una serie di raccomandazioni da seguire per proteggersi adeguatamente durante le giornate più calde.

Tra le indicazioni principali, si consiglia di evitare di uscire dalle 11 alle 18, proteggere bambini e anziani dall’esposizione diretta al sole, proteggersi dal calore con tende o persiane e impostare il climatizzatore a una temperatura non inferiore ai 25°-27° gradi. È fondamentale mantenere una corretta idratazione bevendo almeno un litro e mezzo d’acqua al giorno e evitando bevande alcoliche, zuccherate e caffeinate.

Inoltre, si consiglia di seguire un’alimentazione equilibrata, indossare abiti comodi e leggeri, evitare di praticare esercizio fisico nelle ore più calde della giornata e prestare attenzione alle persone a maggior rischio, come gli anziani soli o i lattanti.

Il Comune invita inoltre ad assicurare acqua fresca agli animali domestici, evitando di farli uscire nelle ore più calde per evitare il contatto con l’asfalto rovente.

In allegato al comunicato stampa sono presenti tutte le indicazioni dettagliate per affrontare al meglio l’ondata di calore che si abbatterà su Pescara nei prossimi giorni.