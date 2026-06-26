Pescara, primo passo per la rottamazione quinquies: Comune e Adriatica Risorse al lavoro per semplificare le procedure e coinvolgere i cittadini.

Il Comune di Pescara ha dato il via alla rottamazione quinquies, dopo il via libera ricevuto dal Consiglio comunale alle due delibere. Nella prima riunione operativa tra l’assessore alle Finanze e al Bilancio Maria Rita Carota, il dirigente Andrea Ruggieri e il direttore generale di Adriatica Risorse Giovanni D’Aquino, sono state definite le modalità di attuazione della procedura al fine di renderla chiara e comprensibile per tutti i cittadini interessati.

Adriatica Risorse si è impegnata a collaborare attivamente con il Comune per avviare la rottamazione, predisponendo già una serie di step tecnici necessari per il suo avvio. La società di riscossione, in collaborazione con il Comune, avvierà un dialogo collaborativo con tutte le realtà coinvolte, inclusi altri soggetti come Commercialisti, Tributaristi, Consulenti del Lavoro e Avvocati.

L’assessore Carota ha sottolineato l’importanza di comunicare in modo capillare l’opportunità offerta dalla rottamazione quinquies, al fine di consentire ai cittadini di regolarizzare le proprie posizioni debitorie con il Comune. Le istanze dovranno essere presentate in via telematica agli enti concessori competenti.

Si pagherà solo la quota capitale (imposta o sanzione), con l’esenzione degli interessi, delle maggiorazioni di legge e dell’aggio di riscossione. La definizione agevolata riguarda tributi comunali emessi dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2019 e sanzioni stradali emesse dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

La prossima riunione per definire ulteriori dettagli e la data di avvio della rottamazione quinquies si terrà a breve. Il Comune esprime gratitudine verso il settore finanziario dell’Ente e Adriatica Risorse per la collaborazione e disponibilità dimostrate.