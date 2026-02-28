Pescara, professore trovato morto in casa: aveva 74 anni

È stato trovato senza vita nella sua abitazione di via del Santuario, a Pescara, Ezio Colagrande, professore in pensione di 74 anni. La scoperta è avvenuta nella mattinata di ieri, dopo che da alcuni giorni l’uomo non rispondeva al telefono, facendo scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il personale del 118. Una volta aperta la porta dell’appartamento, è stato constatato il decesso. In base alle condizioni del corpo, la morte sarebbe avvenuta già da alcuni giorni.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, con ogni probabilità si sarebbe trattato di un malore: non sono stati riscontrati segni di violenza né elementi che facciano ipotizzare cause diverse. Dopo i rilievi, la salma è stata trasferita in obitorio.