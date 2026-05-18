Pescara, progetto di riqualificazione della Pineta dannunziana: unificazione dei comparti e aumento degli spazi verdi in arrivo

Il presidente della commissione comunale Ambiente di Pescara, Roberto Carota, ha reso nota la dichiarazione relativa all’operazione di riqualificazione in corso nella zona della Pineta dannunziana. Secondo quanto riportato, l’obiettivo del Comune è quello di cambiare il volto dell’area, unificando i comparti 4 e 5 e aumentando lo spazio destinato a verde.

Il progetto, attualmente in fase di definizione, dovrà essere sottoposto al vaglio della Regione Abruzzo e della Soprintendenza. Nel frattempo, le linee guida dell’operazione sono state discusse durante una riunione della commissione Ambiente presieduta da Carota nella zona della Riserva dannunziana.

Le operazioni per la trasformazione dell’area partiranno già nelle prossime ore, con interventi che coinvolgeranno la viabilità circostante. È prevista la chiusura al traffico di via della Bonifica e via Antonelli, con il trasferimento del cancello all’altezza della nuova rotatoria e la realizzazione di un nuovo muro di cinta, accompagnata dalla piantumazione di alberi.

Inoltre, è già prevista la piantumazione di circa cento pini marittimi nell’ambito dell’intervento che ha portato all’abbattimento dello svincolo a trombetta.

Il presidente Carota ha sottolineato l’importanza di queste trasformazioni, che contribuiranno a migliorare e valorizzare l’area della Pineta dannunziana.