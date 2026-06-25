Pescara, progetto LIFE+ A_GreeNet: azioni di rigenerazione verde in città per contrastare i cambiamenti climatici

Il Comune di Pescara ha deciso di investire sul verde della città con il progetto europeo Life+ A_GreeNet che mira a contrastare i cambiamenti climatici attraverso azioni di microforestazione, rigenerazione delle pinete esistenti e miglioramento dei suoli. Le azioni dimostrative riguardano la Pineta dannunziana, viale Bovio e la zona dell’ospedale.

Nella Pineta dannunziana, sono in corso interventi di rigenerazione del suolo e di conservazione delle piante esistenti tramite potatura, ripiantumazione di piante nuove e spostamento di plantule già presenti. A viale Bovio, viene realizzata un’opera di depaving per sostituire le aiuole attualmente cementate con 900 arbusti che assorbono l’inquinamento e garantiscono una barriera longitudinale contro il traffico.

Un’altra azione pilota mira a migliorare l’ingresso dell’ospedale con piante cromatiche che sostituiscono il cemento per creare un impatto positivo sull’utenza. Complessivamente il progetto Life+ A_GreeNet ha ricevuto un finanziamento di 275 mila euro.

Il vice sindaco e assessore al Verde Gianni Santilli ha dichiarato: “Il Comune di Pescara ha deciso di sperimentare sul proprio territorio le azioni proposte nel progetto Life+ A_GreeNet per contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici e migliorare il nostro ambiente urbano”.

Le azioni in corso dimostrano l’impegno della città verso la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del verde pubblico, provvedimenti che contribuiscono alla creazione di un ambiente più salutare e piacevole per i cittadini.