mercoledì, Dicembre 10, 2025
Attualità

Pescara, proiettato il video della missione di Corrieri Solidali agli studenti del Di Marzio Michetti

Oggi si è svolto un importante incontro presso l’Ipsias Di Marzio Michetti, dove gli studenti hanno avuto l’opportunità di partecipare a una proiezione del docu-film “Safara The Movie”, della durata di quaranta minuti, che racconta un viaggio in Tanzania. L’incontro ha visto la presenza dell’assessore Valeria Toppetti e di Antonio Di Leonardo, presidente e fondatore dell’Associazione “Corrieri Solidali”, che ha illustrato il progetto “Take Me BacK”. Durante l’evento, Di Leonardo ha condiviso con gli studenti le esperienze delle missioni umanitarie svolte insieme ad Andrea Mariani in vari Paesi, documentate attraverso video che mostrano ogni fase delle donazioni, dall’acquisto del materiale fino alla sua distribuzione nelle scuole. “Uno degli aspetti più emozionanti del nostro progetto è assistere alle reazioni degli studenti dopo la visione dei nostri film. Quella di oggi all’IPSIAS “Di Marzio–Michetti” è stata una giornata intensa, capace di travolgerci di emozione”, ha dichiarato Di Leonardo. “Gli sguardi, i sorrisi, le riflessioni e perfino le proposte di collaborazione arrivate dai ragazzi dopo la proiezione di ‘Safara’ ci hanno profondamente colpito”. La giornata è stata anche un momento significativo del ciclo di conferenze della Pubblica Istruzione denominato “Educhiamo le coscienze”, in quanto il dialogo con i volontari del progetto “Take Me Back” ha risvegliato nelle giovani menti un pensiero critico. “Abbiamo discusso che i diritti umani che celebriamo – come il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e alla libertà – non sono ancora pienamente tutelati in molte parti del mondo”, ha aggiunto Di Leonardo. In seguito alla visione del filmato, molti studenti hanno trovato stimoli per riflessioni e proposte, evidenziando il valore della solidarietà. Alcuni di loro si sono mostrati interessati a diventare, al compimento della maggiore età, corrieri solidali, impegnandosi attivamente per migliorare le condizioni di vita di chi vive in situazioni difficili. L’assessore Toppetti ha espresso la sua gratitudine per l’interazione con gli studenti, sottolineando l’importanza della partecipazione giovanile. “Desidero ringraziare la preside Antonella Ascani e il corpo docente per le loro belle parole e il supporto a questa iniziativa”. In conclusione, l’incontro ha rappresentato un’opportunità non solo per sensibilizzare i giovani sui temi della solidarietà e delle disuguaglianze globali, ma anche per stimolare un dialogo profondo sulla responsabilità sociale e sull’impatto delle azioni umane nel mondo.

