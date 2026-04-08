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Eventi e Cultura

Pescara, pronta a salpare la XII edizione di Sottocosta: conferenza stampa domani alle 11:00 presso la Camera di commercio

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Sottocosta: salpa la XII edizione
Il Salone Nautico del Medio Adriatico, Sottocosta, è pronto a prendere il mare per la dodicesima edizione. L’evento, organizzato da Camera di commercio Chieti Pescara e il Marina di Pescara con il supporto tecnico di Assonautica provinciale, si terrà dal 24 al 26 aprile nel suggestivo scenario del porto turistico di Pescara.

La presentazione ufficiale del Sottocosta avverrà domani, giovedì 9 aprile, alle ore 11:00 presso la Camera di commercio di Pescara. All’incontro saranno presenti Gennaro Strever, Gianni Taucci e Francesco Di Filippo, rappresentanti dei tre soggetti promotori. Inoltre, è previsto un collegamento con il vice presidente di Confindustria nazionale, Marco Monsurrò, che parlerà del ruolo dell’economia del mare come fattore di competitività per la regione Abruzzo.

Durante la conferenza stampa verrà anche presentata Claudia Ciccotti, ideatrice del Salone delle Idee, che arricchisce l’evento con un premio nazionale sul design nautico, un premio alla carriera e un premio dedicato a una donna del mare. La stampa è invitata a partecipare per scoprire tutti i dettagli dell’evento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Maura Di Marco al numero 3291329297.

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