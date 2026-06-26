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Pescara, proposta della UEAM Academy per formare le amministrazioni ucraine nella ricostruzione e integrazione europea

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Il sindaco di Pescara Carlo Masci e il dirigente del Servizio Supporto Progetti Nazionali ed Europei e Cooperazione allo Sviluppo, Luca Saraceni, sono attualmente a Danzica per partecipare alla Ukraine Recovery Conference (URC 2026), un importante evento internazionale dedicato alla ricostruzione dell’Ucraina.

L’invito a partecipare alla conferenza è giunto dalle autorità organizzatrici polacche e ucraine, con l’obiettivo di promuovere investimenti, partenariati e iniziative per supportare la ricostruzione del Paese e il suo percorso di integrazione nell’Unione Europea.

La partecipazione della delegazione pescarese è il risultato del lavoro svolto dall’Ufficio Europa dell’Area Metropolitana delle Città di Pescara, Montesilvano e Spoltore (UEAM), struttura specializzata nella progettazione europea, cooperazione territoriale e sviluppo di partenariati internazionali.

Durante il IV International Summit of Cities and Regions a Kyiv lo scorso maggio, l’UEAM ha avviato relazioni istituzionali con l’Amministrazione Militare Regionale di Kharkiv e con i Comuni di Pisochyn e Rivne, suscitando un forte interesse da parte delle autorità ucraine per il modello di cooperazione proposto.

Il Comune di Pescara ha presentato a Danzica la proposta della UEAM Academy, un programma internazionale di formazione, assistenza tecnica e trasferimento di competenze rivolto a sindaci, dirigenti e funzionari delle amministrazioni locali ucraine.

La UEAM Academy prevede la realizzazione di percorsi formativi in presenza a Pescara dedicati alla progettazione europea, all’accesso ai fondi UE, alla gestione di progetti di ricostruzione, alla resilienza urbana, alla protezione civile, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e allo sviluppo locale.

Il sindaco Masci ha dichiarato: “Con la proposta della UEAM Academy vogliamo mettere a disposizione dell’Ucraina il patrimonio di competenze sviluppato dal nostro territorio nella progettazione europea e nella cooperazione internazionale.” Masci ha inoltre sottolineato che il progetto potrebbe apportare nuove opportunità di crescita e internazionalizzazione per le imprese, i professionisti, il mondo della ricerca e dell’università del territorio.

L’iniziativa mira a rafforzare le capacità amministrative delle comunità locali ucraine e a favorire il coinvolgimento di professionisti, imprese, università, centri di ricerca e operatori economici locali nei programmi europei e negli interventi di ricostruzione. Si auspica che Pescara diventi un punto di riferimento per la formazione delle amministrazioni locali ucraine, promuovendo la cooperazione internazionale e l’innovazione amministrativa.

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