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Pescara: proposta shock del Comune, parco centrale “dei veleni”? Associazioni in protesta.

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Il Comune di Pescara ha proposto una soluzione controversa per l’area di risulta situata al centro della città, che potrebbe trasformare il previsto parco centrale in una sorta di “parco dei veleni”. La proposta prevede di lasciare decine di migliaia di tonnellate di rifiuti e materiali contaminati nel terreno, anziché procedere alla completa rimozione degli stessi.

Associazioni ambientaliste hanno espresso forte preoccupazione riguardo alla realizzazione di una discarica permanente nel cuore urbano di Pescara, sottolineando gravi inadempienze nella gestione della falda contaminata e nella individuazione del responsabile della contaminazione.

Il sito in questione è stato classificato come inquinato a causa di una pesante contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, risalente almeno al 2016. La proposta del Comune prevede di seppellire oltre 16.000 metri cubi di rifiuti e terreni contaminati sotto il parco urbano, senza garantire adeguate misure di sicurezza per prevenire il rilascio dei contaminanti nell’ambiente circostante.

Le associazioni ambientaliste hanno evidenziato gravi lacune nella procedura di bonifica, tra cui l’omissione di interventi sulla falda contaminata e l’assenza di individuazione del responsabile della contaminazione. Inoltre, è stata sollevata l’assenza di fondi da parte del Comune per completare la rimozione dei rifiuti, sebbene non sia stata definita chiaramente la responsabilità economica della bonifica.

Il Forum H2O e il Forum Ambientalista hanno già inviato una dettagliata lettera di osservazioni alle autorità competenti, chiedendo di respingere la proposta del Comune e di valutare seriamente l’opzione della rimozione completa dei rifiuti dall’area.

La questione è attualmente oggetto di discussione e analisi da parte delle autorità competenti e delle associazioni ambientaliste, che si stanno adoperando per tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini di Pescara.

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