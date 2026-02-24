Pescara, prorogato il ritiro dei kit per la raccolta differenziata in Via Nicola Fabrizi anche a marzo

Ambiente SpA informa che il punto di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata in Via Nicola Fabrizi 224 a Pescara rimarrà operativo anche nel mese di marzo. Questa decisione è stata presa per garantire a tutti i cittadini che non hanno ancora ritirato il proprio kit la possibilità di farlo con la massima comodità.

Il servizio sarà disponibile ogni venerdì e sabato, a partire da venerdì 6 marzo fino a sabato 28 marzo 2025, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Questo è un gesto di attenzione verso coloro che, per impegni o necessità personali, non hanno avuto modo di passare nei mesi di gennaio e febbraio.

L’obiettivo è fare in modo che nessuno resti indietro nel percorso verso una città più pulita e sostenibile. Per informazioni sugli orari e sui documenti necessari al ritiro, è possibile contattare il numero verde 800 624 622 o consultare il sito ufficiale di Ambiente SpA (www.ambientespa.net).

Questo servizio di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata è un importante passo verso la sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti. Grazie a iniziative come questa, si spera di contribuire a rendere Pescara una città più ecologica e sostenibile per tutti i suoi abitanti.

Fonte: Ufficio Stampa Ambiente SpA