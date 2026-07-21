Pescara, proseguono gli appuntamenti di “Cultura al Sole” lungo la costa: teatro, laboratori e mostre per tutte le età!

In spiaggia prosegue “Cultura al Sole”: i prossimi appuntamenti della rassegna voluta dall’assessorato alla Cultura “Cultura al Sole” prosegue anche questa settimana lungo la costa con incontri, spettacoli e laboratori a due passi dal mare. Il calendario dei prossimi giorni, illustrato dall’assessore Maria Rita Carota, offre un programma pensato per un pubblico di tutte le età.
Si parte domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 19:00 allo stabilimento Coralba con una tappa del Salotto Letterario curato dall’associazione culturale I Borghi della Riviera Dannunziana. La giornata di giovedì 23 luglio inizierà al mattino alle ore 9:00 al Lido del Carabiniere con il laboratorio creativo “Manine Preziose”, uno spazio aperto ai bambini dai 6 ai 12 anni a cura dell’Associazione Aspherya – Cultura & Dintorni. Nel tardo pomeriggio, alle ore 19:00, la rassegna si sposterà al Niki Beach per cedere il passo al teatro con “Le favole del lupo”, uno spettacolo firmato e interpretato da Massimiliano Elia, dedicato all’universo di Stefano Benni.
Nel fine settimana la cultura si mescolerà all’arte visiva e alle prime luci del giorno. Venerdì 24 luglio, alle ore 10:00, lo stabilimento Hai Bin ospiterà l’apertura della mostra collettiva “Street Photography” firmata dall’Associazione Aternum Arti Visive. Infine, domenica 26 luglio, all’alba alle ore 6:00, di nuovo al Coralba, si terrà l’evento “Estate al sorgere del sole”, organizzato dall’Associazione I Borghi della Riviera Dannunziana, per salutare l’alba in un’atmosfera speciale.
L’assessore Carota commenta: “Continuiamo a proporre una varietà di iniziative per fare in modo che l’appuntamento in spiaggia sia interessante e diverso dal solito. Non solo relax ma anche un intrattenimento gradevole, per i più piccoli ma anche per gli adulti. La bellezza della nostra spiaggia Bandiera Blu si coniuga con momenti dedicati allo svago culturale, grazie al coinvolgimento delle realtà del territorio”.