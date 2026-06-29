Pescara, Protocollo d’Intesa Comune-Questura per recupero autori violenza di genere presso CUAV “Itinere”

Pescara, 29 giugno 2026 – Il Comune di Pescara e la Questura della città hanno siglato stamattina un Protocollo d’Intesa finalizzato alla realizzazione dei percorsi di recupero degli uomini autori di violenza di genere presso il Centro Uomini Autori di Violenza (CUAV) “Itinere”, situato in via Polacchi.

Il Protocollo è stato firmato dal Questore di Pescara, Francesco Rattà, e dal Sindaco di Pescara, Carlo Masci, durante una cerimonia nella sala Giunta del Comune alla quale hanno presenziato anche l’assessore alle Politiche Sociali, Adelchi Sulpizio, la consigliera comunale Maria Luigia Montopolino e la dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Pescara, Ester Fratello.

L’accordo ha l’obiettivo di promuovere una collaborazione stabile tra le istituzioni, favorendo l’invio degli uomini autori di violenza di genere al Centro Uomini Autori di Violenza “Itinere” per intraprendere un percorso specialistico di recupero e responsabilizzazione. Questo approccio mira a ridurre il rischio di recidiva e a rafforzare la sicurezza della comunità.

Il Sindaco Masci ha sottolineato l’importanza di affrontare il problema della violenza di genere in modo completo, investendo non solo nella protezione delle vittime ma anche nel recupero degli autori di questi atti violenti. Ha inoltre evidenziato il continuo impegno dell’amministrazione nel contrastare tale fenomeno e ha lodato la firma del Protocollo come un ulteriore passo avanti nella sinergia tra Comune e Questura.

Il Questore Rattà si è detto entusiasta della firma del Protocollo, ringraziando l’Amministrazione comunale per l’importante collaborazione. Ha sottolineato che il focus principale rimane la tutela delle donne vittime di violenza, ma intervenire anche sugli autori di questi reati rappresenta un passaggio fondamentale per la prevenzione efficace. La firma del Protocollo rappresenta quindi un ulteriore impegno concreto nella lotta contro la violenza di genere e per la sicurezza della comunità.

In conclusione, l’accordo firmato tra Comune e Questura a Pescara rappresenta un passo avanti significativo nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, promuovendo interventi tempestivi e specialistici per ridurre il fenomeno e proteggere le potenziali vittime.