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Attualità

Pescara, pubblicate le graduatorie definitive per l’ammissione ai nidi di infanzia comunali in vista del 2026/2027

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Il servizio Sistema Educativo Integrato del Comune di Pescara ha reso pubbliche le graduatorie definitive relative alle ammissioni ai nidi d’infanzia comunali per l’anno 2026/2027. In totale saranno otto i nidi che accoglieranno i bambini, ovvero Cipì di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, via della Fornace Bizzarri, via Santina Campana, via Rubicone, via Lago Isoletta, il Gabbiano di via Cecco Angiolieri, La Conchiglia di via Vespucci e La Mimosa di via Benedetto Croce.

Rispetto all’anno precedente, apriranno le porte quattro nuovi nidi, costruiti con fondi Pnrr, mentre tre strutture sono state chiuse per lavori di ristrutturazione. Dei 410 posti disponibili nei nidi, 102 sono stati assegnati ai bambini riammessi e 234 ai nuovi ammessi, per un totale di 336 bambini, rispetto ai 280 dell’anno scorso. Rimangono ancora 74 posti liberi, destinati alle 71 famiglie (35 residenti e 36 non residenti) che hanno richiesto l’ammissione in nidi differenti da quelli con disponibilità.

I posti liberi sono così distribuiti: 24 in via Lago Isoletta, 26 in via Rubicone e 24 in via Della Fornace Bizzarri, tra sezione piccoli e sezione medi/grandi. Il servizio Educativo Integrato contatterà le famiglie in lista d’attesa seguendo l’ordine di età e punteggio, dando priorità ai residenti in città per la collocazione nei nidi con posti disponibili.

La notizia è stata diramata il 5 agosto 2026 dal Comune di Pescara, che si è occupato di gestire il processo di ammissione ai nidi d’infanzia comunali per l’anno in corso.

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