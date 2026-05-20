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Eventi e Cultura

Pescara, pubblicate le graduatorie del progetto “Lo Sport non va in vacanza estate 2026”

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Sono state approvate e pubblicate dal Comune le graduatorie di ammissione e le liste d’attesa relative al progetto “Lo Sport non va in vacanza estate 2026”, promosso in collaborazione con il Coni per i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Le graduatorie sono consultabili online sul sito del Comune e suddivise in base agli impianti sportivi disponibili, come l’ex Gesuiti Rocco Febo, la palestra Colle Pineta, la Piscina provinciale, il Campo di Zanni Ettore D’Agostino e lo stadio Adriatico Cornacchia.

Le liste non contengono i nomi degli ammessi, ma sono identificati tramite il numero dell’istanza e il numero di protocollo assegnato. Per completare l’iscrizione, i candidati ammessi dovranno recarsi presso la segreteria del C.O.N.I., situata a Pescara in via Botticelli 28, dal 21 al 28 maggio 2026 (esclusi sabato e domenica), negli orari 8:30-13:00 e 14:30-16:30. È obbligatorio presentare la seguente documentazione: domanda di iscrizione online, certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, copia del bonifico bancario per il versamento della quota di iscrizione, copia del documento di identità del genitore che ha compilato la domanda, eventuali documenti relativi a condizioni speciali o disabilità.

Il Coni ha fornito i recapiti telefonici (085/2056264) e l’email (abruzzo@coni.it) per ulteriori informazioni. È possibile accedere alle graduatorie e a ulteriori dettagli tramite il sito del Comune al seguente link: www.comune.pescara.it/novita/lo-sport-non-va-in-vacanza-2026/.

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