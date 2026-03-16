Il direttore di AbruzzoNews24, Gilberto Di Nicola, ha risposto ad un’email inviata da María José Maitret de Getfluence riguardante la pubblicazione di un articolo sul portale abruzzonews24.com.

Alla domanda di María José su quando sarebbe stato pubblicato l’articolo della missione n°54217, Gilberto ha chiarito che l’articolo è stato pubblicato in data odierna, come indicato nelle specifiche, all’indirizzo https://www.abruzzonews24.com/roll-up-pubblicitari-abruzzo/.

Il direttore ha spiegato che avrebbero voluto pubblicare l’articolo nei giorni precedenti, ma che sul portale Getfluence era presente un avviso che indicava che la pubblicazione era in anticipo, con richiamo a pubblicare alla data esatta indicata. Anche se oggi era la data corretta, hanno seguito le indicazioni del portale.

Gilberto ha rassicurato María José che la pubblicazione è avvenuta come previsto e si è reso disponibile per ulteriori chiarimenti.

L’articolo pubblicato su AbruzzoNews24 riguarda roll-up pubblicitari in Abruzzo e offre informazioni dettagliate su questo argomento.